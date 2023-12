Capodanno, il galateo: mettete via lo smartphone, evitate i pettegolezzi e attenzione allo stile. Le regole per il veglione

Nulla vieta di restare a casa in pigiamone, ma se decidete di partecipare a una festa collettiva di saluto al nuovo anno, evitate lamentazioni varie: il brontolio sterile negativizza chi sta intorno a voi. In una serata come Capodanno il dubbio è quale tattica adottare. Le formazioni possono cambiare e l’incognita è dove tirare per il gol. In termini di successo conviviale, naturalmente. Correre all’attacco o in difesa? Verrebbe da rispondere: «dipende da chi abbiamo davanti». In entrambi i casi si può vincere, ma conviene non dimenticare che la conversazione di Capodanno nasconde dei tranelli: l’attesa dello scoccare della mezzanotte può diventare molto lunga ed estenuante. Tra parenti basta sorvolare sulle questioni ereditarie, ma con gli estranei? Qui la partita si fa temibile.

