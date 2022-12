Elodie, Franco 126, Madame e Sangiovanni. Queste le star di “Rome Restarts 2023”, l’evento con cui Roma Capitale festeggia Capodanno. La serata, condotta da Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro, prenderà il via alle 21.30 e proseguirà dopo mezzanotte con il dj-set a cura di Dimensione Suono Roma. Inizialmente previsto nell’area dei Fori Imperiali, il live, per ragioni di sicurezza - sono attese oltre 50mila persone - è stato spostato al Circo Massimo. Il “concertone” non è l’unico evento per brindare al nuovo anno. Cinecittà World sarà teatro del più grande Capodanno di Roma: oltre trecentomila metri quadrati di spazio all’aperto, dalle 18 alle 6, saranno dedicati alla festa, con ben otto cenoni a tema, quaranta attrazioni e nove stage musicali. Tra i protagonisti, Sfera Ebbasta e Shiva, nonché Rocco Siffredi e Valeria Visconti, Jerry Calà, Maurizio Mattioli, Taylor Mega, Gaia Bianchi e i dj Rush, Dax J, Perc, Rose, J. Fernandes, P41. Non mancherà il Capodanno Latino con le sonorità di Manolito a.k.a. La Cura. Brindisi sotto il tendone, con la prima edizione del festival Fuori di Circo, nel piazzale alle spalle della Biblioteca Laurentina-Centro Culturale Elsa Morante. Stasera, l’appuntamento è alle 22.30, con la compagnia Teatro nelle Foglie nello spettacolo “Kairos”, dalle suggestioni oniriche. A Capannelle, veglione con il Circo Millennium e lo spettacolo “Italian Emotions”. I riflettori si accenderanno alle 21.45. Sono previsti panettone e spumante per tutti e, a mezzanotte, si brinda nel cuore della pista con gli artisti, per poi proseguire con musica e balli di gruppo. Capodanno per la famiglia anche al Circo Rolando Orfei, con gran veglione, tra musica, spettacolo e festa, in via di Torre Maura. Tanti anche gli appuntamenti a teatro, da Maurizio Battista all’Auditorium della Conciliazione, con “Tutti contro tutti”, a Lorella Cuccarini in “Rapunzel il Musical” al teatro Brancaccio, da “Cats” al Sistina a Edoardo Leo all’Auditorium Parco della Musica, fino al teatro Olimpico con Neri Marcoré e la sua special band. Chi vuole allontanarsi dalla città non potrà non farsi tentare dal concerto dell’Orchestraccia al teatro Europa di Aprilia.

Eventi speciali, comunque, animeranno l’intera giornata capitolina. Alle 14 prenderà il via l’undicesima edizione della maratona We Run Rome, con partenza dalle Terme di Caracalla. E non mancano spettacoli di strada ed eventi gratuiti in piazza Navona. Il primo giorno dell’anno saranno oltre settanta gli appuntamenti del calendario di Capodarte, tra concerti, visite, show. Per iniziare il 2023 all’insegna di bellezza e creatività.