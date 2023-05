Cannes 2023, pagelle look: Scarlett Johansson incanta (9), Leila Depina nuda (3), Maya Hawke stupefacente (8), Tom Hanks annoiato (6)

Cannes 2023, pagelle look ottava serata- Piume, pailettes, chiffon e tanto nude, forse troppo. L'effetto vedo non vedo è ormai una tradizione a cui ci siamo abituati al Festival di Cannes, ma per l'ottava serata della 76esima edizione della kermesse i centimetri di pelle lasciati nudi a favore dei flash dei fotografi appostati sulla montée des Marches sono stati davvero tanti. L'occasione è il tappeto rosso del nuovo, atteso film di Wes Anderson, Asteroid City. Alle svestitissime modelle Cindy Kimberly e Leila Depina rispondono (per fortuna) due raffinatissime Scarlett Johansson e Maya Hawke. Il plotone di dive e divine per Asteroid City è però anche ricco di glamour portato in passerella (ad esempio) da Maye Musk.