Campi Flegrei, il supervulcano sta cambiando. «Crosta meno elastica, possibili fratture». Ultima eruzione nel 1538

Campi Flegrei, cosa sta accadendo al supervulcano campano che - come concordano tutti gli esperti - desta potenzialmente molta più preoccupazione del Vesuvio? Gli ultimi eventi sismici hanno preoccupato non poco la popolazione dell'area, da Pozzuoli a tutta l'area occidentale di Napoli. L'8 maggio scorso fu registrata una scossa di magnitudo 3.4 che fu avvertita in un'area amplissima.

Terremoto Napoli, scossa nei Campi Flegrei in piena notte: magnitudo 3.4