«C'è il rischio che lo sciame sismico nei Campi Flegrei prosegua per anni», avverte Lucia Pappalardo Vulcanologa INGV. Una scossa di magnitudo 4.0 è avvenuta alle 22,08 italiane del 2 ottobre, seguito da terremoti di intensità molto inferiore. Il sisma è stato avvertito distintamente a Napoli. Quanto durerà? Qual è il rischio? E come comportarsi in caso di nuovo terremoto?

Campi Flegrei, cosa fare in caso di terremoto: il parere dell'esperta