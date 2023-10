Campi Flegrei, nel decreto il piano di esodo per bradisismo grave: le zone rosse e l'evacuazione progressiva

Un piano di esodo della popolazione in caso di bradisismo grave, demandato alla Protezione civile. E un altro per valutare la vulnerabilità degli edifici, allo scopo di capire su quali strutture intervenire. Ecco la risposta del governo alle preoccupazioni generate dal terremoto che sta interessando da settimane l'area dei Campi Flegrei e Napoli, con oltre mille scosse nell'ultimo mese. Il piano è parte importante del decreto atteso oggi - se saranno trovate le dovute coperture finanziarie - all'esame del Consiglio dei ministri all'interno di un decreto Campi Flegrei che conterrà anche il potenziamento delle strutture di Protezione civile e un piano per la comunicazione che coinvolgerà le scuole. In attesa di capire se il testo approderà sul tavolo del Consiglio dei ministri, si lavora alla bozza d'intesa con le Regioni. Come conferma il governatore campano Vincenzo De Luca, dal quale arriva un'importante apertura: «C'è stato un confronto in queste ore con il ministro Musumeci che ci ha sottoposto una bozza di decreto, credo sia un decreto serio. Il ministro - ha proseguito - sta operando con serietà a livello di protezione civile, ovviamente si fa un lavoro di prevenzione, sperando di non aver bisogno di utilizzare queste misure».

