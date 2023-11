Cambiamento climatico: l'anno 2023 più caldo negli ultimi due secoli, il record di ottobre, l'appello di Coldiretti. I satelliti Copernicus

Le Sentinelle di Copernicus non hanno dubbi: l'anno 2023 si avvia a diventare il più caldo di sempre. I dati raccolti dalla rete europea di satelliti confermano le peggiori previsioni: il Servizio per il Cambiamento Climatico di Copernicus (Copernicus Climate Change Service - C3S) ha registrato che, riguardo la temperatura superficiale dell'aria e la temperatura superficiale marina del mese appena trascorso, ottobre 2023 è stato il più caldo mai registrato a livello globale, con una temperatura media dell'aria in superficie di 15.30°C, 0.85°C al di sopra della media di ottobre del periodo compreso tra il 1991 e il 2020 e 0.40°C al di sopra del precedente ottobre più caldo, quello dell'anno 2019.

Sono dati raccolti dai satelliti Sentinel rafforzati dall'incrocio con i dati del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea con il finanziamento dell'Ue.I satelliti Sentinel sono sette, destinati a diventare 20 entro il 2030, con forte presenza di tecnologia italiana grazie a Thales Alenia Space e Leonardo, portati in orbita eliosincrona bassa (800 chilometri) dal razzo-vettore italiano Vega di Avio.