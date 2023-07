Caldo record, nessuna tregua fino al 31 luglio (ma il Nord spera). Martedì 48 gradi in Sardegna e 43 a Roma

Caldo record. È iniziata la terza ondata di calore dell'estate 2023, con temperature roventi che portano a 16 le città con il bollino rosso e che a Sud potrebbero persistere per tutto luglio. Cominciano giornate torride e notti afose, con tassi di umidità elevati e anche i mari sono decisamente più caldi. In Sardegna sono attesi picchi di fino a 47 gradi nelle zone interne meridionali, in Sicilia e Puglia itorno a 45 gradi, in quella che il sito iLMeteo.it definisce una "tempesta di calore". Temperature fra 38 e 41 gradi previste anche al Centro-Sud, da Firenze a Perugia fino a Caserta, Bari, Catanzaro e Palermo.

Caldo record, dal «cibo in frigo» agli «indumenti chiari»: ecco i dieci consigli del Ministero della Salute. Bollino rosso in 16 città