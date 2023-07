Caldo record, l'Europa lotta contro le alte temperature: la Germania impone «il pisolino», la Spagna dichiara l'allerta e la Grecia s'infiamma

Allarme rosso in Europa. La Germania sta valutando se seguire l'esempio della Spagna e introdurre la «siesta» per far fronte all'ondata di caldo torrido che sta facendo salire le temperature in tutto il Vecchio Continente. Ma l'allerta è alta anche nella penisola iberica dove il caldo sta infrangendo nuovi recor. La Grecia va a fuoco con i suoi numerosi incendi. La Nasa è ottimista a metà: «Questa è l'estate più fresca della vostra vita».