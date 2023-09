Anticiclone sul Mar Ionio, fine dell'estate? Maltempo al Sud, temporali e venti forti al Centro-Nord della Penisola

Arrivederci estate? La stagione autunnale sta per entrare nel vivo. L'anticiclone africano si è esteso verso l'Europa centrale abbracciando le nostre regioni centro-settentrionali, mentre più a sud sta prendendo sempre più importanza un vortice provenuto dai Balcani e diretto verso il Mar Libico. Questo condizionerà il tempo delle nostre regioni più meridionali per diversi giorni.

Meteo, quanto durerà il caldo? L'effetto dell'anticiclone africano sulle temperature. Occhio a temporali e venti forti

Il vortice balcanico punterà il Mar Ionio e il Mar Libico e condizionerà il tempo sulle regioni più meridionali con qualche acquazzone su Calabria, specie ionica, e Sicilia orientale, con fenomeni che diverranno più insistenti verso sera. Alcuni annuvolamenti di tipo medio-basso interesseranno la Val Padana, specie nella prima parte della giornata a ridosso della fascia alpina, per l'ingresso di correnti orientali nei bassi strati. Sul resto d'Italia invece prevarrà la stabilità dettata dall'anticiclone africano, con tempo soleggiato e solo qualche innocuo annuvolamento sul versante adriatico della dorsale appenninica. Le temperature saranno in lieve diminuzione e sul medio versante adriatico non andranno oltre i 25/27°C.