Caldo africano di ottobre fino a quando e dove? Il meteorologo: «Temperature anomale»

Non la chiamano estate ma ci assomiglia molto. Ottobre, in gran parte dell’Italia, si apre con temperature da fare invidia a giugno e a Napoli il Comune ha approvato un provvedimento per consentire ai lidi di restare aperti sino alla fine del mese. Nel litorale romano, da Ostia a Maccarese, il fine settimana sta regalando spiagge affollate, tanto che ora gli operatori degli stabilimenti stanno pensando di lavorare anche il prossimo fine settimana (7 e 8 ottobre) perché dalla Capitale le code di auto di chi insegue l’ultimo sole sono costanti. A Milano Marittima, in provincia di Ravenna, anche ieri in molti hanno affrontato le onde e si sono concessi una nuotata («l’acqua era bella calda»); dai lidi ferraresi a Cesenatico ombrelloni e lettini ci sono ancora in almeno un terzo degli stabilimenti (ma da quelle parti si chiamano “bagni”). Andando più a Sud anche nel Riminese e nelle vicine Marche la proroga dell’estate rappresenta un bel regalo. «Sembra Ferragosto» si sbilancia qualcuno. E se in Sicilia le spiagge brulicanti anche ad ottobre non sono una sorpresa, in Veneto rappresentano un evento forse più recente, legato anche ai cambiamenti climatici che stanno spalmando sole e caldo anche dieci giorni dopo l’inizio dell’autunno. E pure dalla Sardegna arrivano immagini di una estate che va ai tempi supplementari.

Caldo anomalo, bolla africana su Italia ed Europa: temperature fino a 36 gradi. Le previsioni