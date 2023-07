Calciomercato Roma, Scamacca e Frattesi gli obiettivi. Lista acquisti e cessioni

Grandi manovre in casa Roma. In vista della stagione 2023/24, i giallorossi stanno lavorando sul mercato per sfoltire l'organico, rispettando i paletti del Fair Play finanziario, e rinforzare la rosa. José Mourinho chiede giocatori pronti per un ulteriore salto di qualità e punta al ritorno in Champions League, dopo aver sfiorato uno storico trionfo in Europa League nella finale di Budapest. Ecco quali sono gli acquisti già conclusi da Tiago Pinto, le cessioni e gli obiettivi del calciomercato della Roma.