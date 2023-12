Caccia con cannoni laser per abbattere missili, il nuovo piano degli Stati Uniti contro la minaccia dell'Iran

Caccia con cannoni laser per abbattere i missili nemici. Non è fantascienza, ma il piano degli Stati Uniti per rispondere alle minacce di Iran (e non solo). È d'obbligo dire, però, che non siamo in un film di Star Wars. Ovvero le nuove armi non sono in grado di disintegrare altri velivoli e farli esplodere. Sono tuttavia in grado di neutralizzare i colpi avversari con una particolare tecnologia in fase di sviluppo.

Cacciatorpediniere Arleigh Burke, così gli Usa rispondono agli Houthi nel Mar Rosso: il sistema Phalanx, i missili terra-aria e i cannoni