Burioni contro i no vax: «Vaccino meno efficace? Allora vaccinare tutti»

Il virologo Roberto Burioni, professore all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, torna a parlare di vaccino e della sua efficacia. Il vaccino anti-Covid «è sicuro, protegge dalle forme gravi e ostacola il contagio», scrive Burioni in un lungo post sulla pagina Facebook di 'MedicFacts', il portale da lui fondato, affrontando il tema dell'efficacia dei prodotti-scudo oggi disponibili contro il coronavirus pandemico.

«Nessun vaccino esistente - chiarisce subito il virologo - funziona al 100%. Anche quello contro il morbillo, che è praticamente il campione del mondo dei vaccini, visto che dove viene usato ha fatto sparire dalla faccia della Terra il virus più contagioso che esista al mondo, ogni tanto fallisce. Nell'epidemia che ha colpito il nostro Paese negli anni 2016-2017, con meno di 10mila casi, qualche decina di ammalati era completamente e correttamente vaccinata, ma questo non ha impedito il contagio. Altri vaccini - ricorda Burioni - sono ancora meno efficaci sulla singola persona. Prendiamo quello contro la parotite: la vaccinazione completa fornisce una protezione che è in media intorno all'80%, ma gli studi sul campo hanno mostrato una ampissima variazione di questo numero. Insomma, siamo ben lontani dal 100%». «Parlando del vaccino contro Covid-19 - sottolinea il medico - ci troviamo davanti a una difficoltà particolare. Infatti cambia continuamente il virus che questo vaccino deve combattere e cambia continuamente, in un modo che non sappiamo (mentre lo sappiamo benissimo per vaccini in uso dagli anni '60) la protezione fornita dai diversi vaccini nel tempo. Purtroppo non abbiamo la De Lorean del film 'Ritorno al futuo' che ci permette di viaggiare nel tempo, quindi dobbiamo accontentarci dei dati attuali e della loro incertezza».

Ma al momento il problema più rilevante, nel nostro Paese, è vaccinare tutte le persone che si possono vaccinare, in modo da ridurre il più possibile sia la circolazione del virus, sia l’impatto del virus sulla salute delle singole persone e sulla sanità pubblica. 19/24 — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) August 5, 2021