Bruce Springsteen, scaletta concerto al Circo Massimo: un'attesa lunga sette anni, che finalmente sta per scadere

Un’attesa lunga sette anni, che finalmente sta per scadere: mancano meno di 48 ore allo show che domenica sera segnerà il ritorno di Bruce Springsteen al Circo Massimo a distanza di quasi 84 mesi - 82, per l’esattezza - dal concerto che nel 2016 vide il Boss espugnare l’antico stadio romano. Roma sarà la seconda tappa del mini-tour italiano del 73enne rocker del New Jersey, parte del più ampio tour Europeo: Springsteen arriverà nella Capitale da Ferrara, dove ieri sera si è esibito - tra le polemiche, legate all’opportunità di confermare lo show nonostante la tragedia che in questi giorni ha colpito l’Emilia-Romagna - davanti a 50 mila fan. Poi tornerà in Italia il 25 luglio, per un terzo show ospitato dall’Autodromo di Monza. In scaletta le hit di una vita - e di una carriera - intera: da “Dancing In The dark” a “Badlands”, passando per “Tenth Avenue Freeze-Out”, “Glory Days”, “Wrecking Ball”, “The Rising”, “Thunder Road”, “Born In The USA”, “Born To Run”, solo alcuni degli inni generazionali con i quali Bruce Springsteen e la sua E Street Band hanno fatto sognare il popolo del Boss e degli amanti del rock. In scaletta anche le cover contenute nell’album omaggio alla musica soul che il rocker ha pubblicato lo scorso anno, “Only The Strongs Survive”, tra le quali anche la celeberrima “Nightshift” dei Commodores.