Brasile, filma il fidanzato mentre la uccide: il video choc di Ielly Gabriele Alves. Lei ride, lui le spara in faccia

Ha filmato la sua morte in diretta. In Brasile, una 23enne ha registrato in un video il momento in cui viene raggiunta e uccisa da un colpo di pistola sparato dal fidanzato. L'episodio è avvenuto a Jataí, nello Stato centro-occidentale di Goiás. Le immagini mostrano che Ielly Gabriele Alves ha ripreso il suo ragazzo mentre impugna e brandisce l'arma.