Borgno Egnazia, le nozze di Justin Timberlake, la festa di Madonna, il matrimonio indiano (da 20 milioni): il resort del G7 amato dai vip

Dalle dimensioni sembra un paese, ma è un resort. Chiamarlo di lusso è riduttivo, perché Borgo Egnazia a Savelletri, scelto quest'anno da Giorgia Meloni per il G7, è il luogo dove chi conta (davvero) ha soggiornato almeno una volta. A partire dalla premier che lì ama passare le vacanze con la famiglia. Ma questa mega struttura in tufo, immersa tra ulivi e macchia mediterranea, fin dal 2010, anno di apertura, ospita anche personaggi provenienti da tutto il mondo.

Le vacanze di Beckham e la festa di Madonna

David e Victoria Beckham, ad esempio, per due anni di seguito, nel 2019 e nel 2020, hanno soggiornato nella lussuosa struttura, ribattezzata per l’occasione dai tabloid inglesi “Beckingham palace”. Anche Madonna ad agosto del 2021 ha festeggiato lì i suoi 63 anni tra danze sfrenate, pizzica salentina, una gigantesca torta a forma di croce, musica dal vivo e divertimento. E non era neanche la prima volta che la cantante statunitense si rilassava nell’esclusivo resort, dal momento che ci era stata nel 2016 ed anche nel 2017 per spegnere le candeline a suon di pizzica.

I matrimoni famosi: da Justin Timberlake ai milionari indiani

Sposarsi a Borgo Egnazia è un sogno, non da tutti ovvio. Uno tra i primi matrimoni di rilevanza mondiale, è stato quello celebrato ad ottobre del 2012 tra il cantantautore Justin Timberlake e l’attrice Jessica Biel, tra gli invitati, pare ci fossero Lady Gaga, Elton John e la stessa Madonna. Fortezza impenetrabile anche in quella occasione, per celebrare l’unione tra le due star che non badarono a spese, spendendo, stando a quello che si scrisse all’epoca, circa 5milioni di euro. Altro matrimonio da favola fu quello tra gli indiani Ritika Agawarl, figlia del magnate indiano del ferro, e Rohan Metha, celebrato tra Borgo Egnazia e San Domenico (sempre di proprietà della famiglia Melpignano) nel settembre del 2014. Per l'occasione arrivarono elefanti e cavalli bianchi. Costo? Sui 20 milioni di euro. Si sposarono lì anche il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni e Camilla Bresciani. Una festa durata 4 giorni, con una serie di eventi legati alle nozze, celebrate poi il 23 giugno su una terrazza, con cena nuziale nella piazzetta del borgo e con taglio torta e fuochi d’artificio, in serata, sul mare, a Cala Masciola. Nel resort non è mancata l'ormai ex coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez.

La reunion di Beautiful

Ma il lungo elenco dei vip non si ferma qui. Sono passati per Borgo Egnazia Laetitia Casta, Biagio Antonacci, Barbara Berlusconi, Richard Gere, Noel Gallagher (ex Oasis), Lapo Elkann, Raoul Bova, Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo, Enrico Mentana, Antonio Conte, Bianca Guaccero. E tra i matrimoni, come non dimenticare quello tra Laure Peugeot (responsabile del laboratorio design della casa automobilistica francese e una delle eredi designate) e Siegfried Modola (fotoreporter italo-inglese per BBC e Reuters) o ancora quello tra Violetta Gruosi, figlia del fondatore della maison svizzera De Grisogono, noto marchio di gioielli, e dal giovane banchiere svizzero Sohrab Bassiri. E poi i volti noti delle fiction: Jonas Bermudez Pena Ramirez, meglio conosciuto come Jonas Berami, giovane attore spagnolo diventato famoso in Italia per aver interpretato il ruolo di Juan Castaneda Pacheco nella seguitissima soap opera “Il Segreto” e poi l’intero cast di “Beautiful”, che proprio a Fasano ha voluto festeggiare le nozze d’argento della fiction. Insomma tutti pazzi per la Puglia.