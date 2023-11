Bonus mamma 2024, a chi spetta e come funziona: tutte le novità della nuova misura dedicata alle madri lavoratrici

Tra le novità della nuova legge di bilancio c'è l'introduzione del Bonus mamma. Per favorire la genitorialità, l'occupazione femminile e la natalità, il governo ha infatti previsto una nuova misura, per fornire un sostegno alle mamme che lavorano. La decontribuzione per le lavoratrici madri si tradurrà in un aumento in busta paga fino a 1.700 euro. A fare i calcoli è l’Ufficio parlamentare di bilancio. Spiega l’organismo indipendente: «Gli sgravi contributivi non si traducono interamente in un incremento del reddito disponibile. Il beneficio al netto delle imposte crescerà progressivamente fino ad attestarsi su circa 1.700 euro, raggiunti in prossimità della retribuzione lorda di 27.500 euro, valore che resta pressoché costante per le retribuzioni superiori». Insomma, il governo tende la mano alla classe media. La misura, che consiste nell’esonero totale dal versamento dei contributi sociali a carico del lavoratore fino a un massimale di 3.000 euro lordi, è prevista per il triennio 2024-26 in favore delle madri con tre o più figli di cui almeno uno minorenne e, per il solo 2024, anche per le madri con due o più figli di cui almeno uno di età inferiore a dieci anni. Vediamo ora come funziona il bonus e tutte le novità in arrivo.