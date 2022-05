Bonus biciclette e monopattini fino a 750 euro: ultimi tre giorni per fare domanda. Ecco i requisiti e come ottenerlo

Bonus per bici, monopattini: sono gli ultimi tre giorni (la scadenza per la richiesta è il 13 maggio) per l'incentivo destinato alla mobilità dal valore di 750 euro per chi abbia acquistato monopattini, biciclette e abbonamenti ai servizi pubblici nel periodo tra agosto e dicembre del 2020 e contestualmente abbia rottamato un veicolo inquinante. Si tratta di un credito d'imposta per chi ha sostenuto spese per l'acquisto di mezzi e servizi di mobilità sostenibile istituito dal decreto Rilancio (decreto legge 34/2020).