Come ridurre i consumi? E quindi come fare per avere bollette meno pesanti? Si può attivare un risparmio utilizzando in modo diverso gli elettrodomestici ma si può anche riprogrammare le nostre abitudini, oppure rinegoziare il contratto per la fornitura di gas e luce. Il prezzo medio del gas in Italia nella settimana appena trascorsa (dal 28 novembre al 4 dicembre 2022), è stato di 133,82 euro/MWh in aumento del 15,6% rispetto alla settimana precedente. Un anno fa il prezzo medio del gas nella stessa settimana era stato di 94,87 euro per megawattora. Attualmente, in confronto allo stesso periodo del 2021, il gas costa il 41% in piu. E allora, vediamo come si può agire sulla bolletta.