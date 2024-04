Biden, la cena di gala alla Casa Bianca: il look (audace) di Lady Bezos, Hillary Clinton "giapponesina", De Niro con la moglie

La Casa Bianca trasformata in un giardino giapponese, con tanto di laghetto koi e ninfee galleggianti. Occasione: la visita di stato del premier giapponese Fumio Kishida e sua moglie Yuko, accolti in una sontuosa cena di stato organizzata dal presidente americano Joe Biden. Tema della serata: la primavera. La cena di stato, che ha segnato la prima visita di un leader giapponese in nove anni, ha sottolineato l’importanza dell’alleanza USA-Giappone. E per l'occasione personaggi del mondo della politica e dell'imprenditoria si sono riuniti alla Casa Bianca sfoggiando elegantissimi outfit a tema. In omaggio agli ospiti della serata di gala, la "booksellers room" della residenza presidenziale è stata decorata con sette enormi ventagli mentre il pavimento è stato ricoperto con una grande decalcomania di carpe, farfalle, fiori, onde dell'oceano e altri ventagli.