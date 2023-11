Bianca Nappi, dai film con Özpetek al successo delle fiction Rai: chi è l'attrice della serie "Il metodo Fenoglio"

Va in onda stasera alle 21.30 su Rai 1 «Il metodo Fenoglio», la nuova fiction crime tratta dalla trilogia di romanzi di Gianrico Carofiglio. Protagonista della fiction è Alessio Boni, che vestirà i panni di Pietro Fenoglio, alto maresciallo dei carabinieri piemontese in forza al Nucleo Operativo di Bari. Accanto a lui c'è Paolo Sassanelli, nel ruolo dell'appuntato Antonio Pellecchia. Con loro anche Giulia Bevilacqua, Giulia Vecchio, Michele Venitucci, Marcello Prayer e Bianca Nappi. Scopriamo ora qualcosa in più su quest'ultima e sulla sua vita, tra carriera e vita privata.

Il metodo Fenoglio, da stasera in tv la nuova serie di Rai 1 con Alessio Boni e Giulia Bevilacqua: trama, cast e dove è girato