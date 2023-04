Bettina Castioni, età, figli, carriera, vita privata: chi è la moglie di Jerry Calà e come si sono conosciuti. La donna ospite da Mara Venier

Bettina Castioni oggi ospite da Mara Venier per fare una sorpresa al marito Jerry Calà dopo l'infarto che l'ha colpito qualche settimana fa. L'attore e regista si trovava a Napoli per girare il suo film “Chi ha rapito Jerry Calà?” quando di notte ha accusato un malore. Jerry è stato trasportato d’urgenza in ospedale ed è stato sottoposto poi ad un intervento d’urgenza per liberare le coronarie. Dopo un breve periodo di convalescenza è stato dimesso e nella puntata di oggi dello show di Zia Mara per lui sono previste tante sorprese. Prima tra tutte, in studio ad attenderlo a sorpresa ci sarà sua moglie. Ma chi è Bettina Castioni?