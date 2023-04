Berlusconi ricoverato, dall'intervento a cuore aperto nel 2016 al long Covid: le malattie del Cav

I primi ricoveri sono rimasti un tabù. Segreti, ignoti ai più, talvolta per anni. Poi è iniziata l'era dei bollettini medici in tempo reale, le agenzie stampa che battono al cardiopalma ogni minimo sviluppo. La cartella clinica di Silvio Berlusconi è una questione di Stato.

L'anziano e longevo leader e fondatore di Forza Italia, 86 anni di cui più di trenta spesi in politica, è ricoverato al San Raffaele di Milano, in terapia intensiva, per le complicazioni di una polmonite. E' questa l'ultima di una lunghissima serie di complicazioni e malattie che negli anni hanno costretto il patron di Mediaset al ricovero ospedaliero.