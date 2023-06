Abolizione dell'abuso d'ufficio e della possibilità per il pubblico ministero di impugnare le sentenze di assoluzione, salvo che per i reati più gravi. E ancora, stretta sulla pubblicazione delle intercettazioni da parte dei giornalisti, oltre a uno sblocco delle assunzioni dei magistrati. Sono queste alcune delle novità sul fronte della giustizia di cui si discuterà oggi nel consiglio dei ministri, parte del pacchetto proposto dal ministro Carlo Nordio. Misure fortemente simboliche perchè verranno varate nel consiglio dei ministri convocato per oggi alle 18 a Palazzo Chigi, il primo dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi.