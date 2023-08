Cosa succede se danneggio la barca durante il noleggio? La paura di dover pagare cifre esorbitanti può giocare brutti scherzi, soprattutto se si è ragazzi e non si hanno le conoscenze adatte. È quindi facile rimanere vittime di truffe o raggiri. E una vicenda anomala è accaduta anche a un gruppo di ragazzi in vacanza ad Alghero. Finiti sugli scogli con il gommone preso in locazione, hanno causato danni meccanici al motore del natante. Come hanno saldato? Direttamente in contanti, attraverso l'emissione di uno scontrino: per un totale di 2.100 euro (che reca persino lo scorporo dell'IVA). Una vicenda poco chiara. Qual è il comportamento corretto da seguire in questi casi? Risponde l'avvocato civilista Paolo Vitali.

Noleggiano gommone in vacanza ad Alghero e si schiantano contro uno scoglio: «Pagati 2.100 euro di danni»