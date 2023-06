Barbara Foria, chi è? Età, l'imitazione (anche) di Serena Bortone, la carriera, la vita privata e Instagram: la comica ospite da Massimo Ranieri

Dopo una laurea in Giurisprudenza abbandona le aule di tribunale per dedicarsi all’ars comica, sua vera vocazione. Barbara Foria è un’attrice, conduttrice ma soprattutto una comica molto conosciuta della televisione. I suoi sketch irriverenti (e senza troppi peli sulla lingua) ne hanno fatto una dei personaggi più divertenti della comicità italiana. Le sue imitazioni, da Serena Bortone a Myrta Merlino, sono diventante famosissime, tanto da portare Barbara Foria a vincere il premio di "comica tv dell'anno". L'attrice è stata premiata al Festival del Cinema di Venezia 79 al Centurion Palace sul Canal Grande con il "Premio Diva e Donna" organizzato da Tiziana Rocca. Stasera sarà ospite sul palco di Tutti i sogni ancora in volo il varietà che andrà in onda dalle 21.25 su Rai1 condotto da Massimo Ranieri. Vediamo dunque chi è Barbara Foria.