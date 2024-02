Bafta 2024, look pagelle: Emma Stone pesca (5), Lily Collins divina (9), Margot Robbie e l'ossessione del rosa (5), Emma Corrin puffo (4)

Londra ospita il tradizionale appuntamento con i BAFTA, i premi che annualmente il British Academy of Film and Television Arts assegna ai migliori film dell'anno. Cinema, ma anche tanto glamour. Sul tappeto rosso londinese sfilano Cate Blanchett e Dua Lipa, Barry Keoghan e il Principe del Galles, Wiliams, per la prima volta senza Kate Middleton, ancora in fase di ripresa dal recente intervento che la vedrà di nuovo "operativa" dopo Pasqua. E poi Margot Robbie, Naomi Campbell e tante altre star. Domina il colore (rosso e pesca le tendenze dell'anno) e lo stile. Ecco i loro look.