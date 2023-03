Audrey Elizabeth Hale, chi era la killer di Nashville: 28 anni, ex studentessa, laureata, grafica, transgender. I vicini: «Era una ragazza molto dolce»

La killer di Nashville, Audrey Elizabeth Hale, si è laureata lo scorso anno al Nossi College of Art e, secondo il suo profilo LinkedIn, era una grafica che disegnava loghi per aziende. Sono alcuni dei dettagli trapelati sulla donna di 28 anni che ha aperto il fuoco nella scuola cristiana Covenant. Una scuola che aveva frequentato in passato, anche se non è chiaro in quali anni. La Covenant School è stata fondata nel 2001 e si trova a Green Hill, area di Nashville. La ragazza si era poi laureata lo scorso anno al Nossi college of art & design della stessa città del Tennessee.