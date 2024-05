Astrazeneca, quali rischi se ho fatto il vaccino Covid? Azienda citata più volte in giudizio, cosa sappiamo

AstraZeneca ha ritirato il vaccino anti-Covid da tutto il mondo e all'inizio di questa settimana la Commissione europea ha annunciato che il vaccino, sviluppato dalla società farmaceutica in collaborazione con l’Università di Oxford, non è più autorizzato per l’uso. La notizia segue un caso giudiziario in cui AstraZeneca è stata citata in giudizio da più di 50 presunte vittime e parenti, in relazione a lesioni gravi o morte a causa di un effetto collaterale molto raro verificatosi durante il lancio del vaccino. Nel complesso il caso è stato collegato ad almeno 81 morti e centinaia di feriti solo nel Regno Unito

Era il dicembre 2020. Sono ormai trascorsi quasi tre anni e mezzo da quando il vaccino è stato approvato per la prima volta per l’uso nel Regno Unito. E sebbene sia ampiamente riconosciuto il suo ruolo importante nel contenere il vasto numero di ricoveri e decessi dovuti a Covid-19, rimangono domande aperte sul motivo per cui sembra aver portato a morte improvvisa o lesioni permanenti in una piccola minoranza di persone.

