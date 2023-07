Ashley Cole si sposa a Ladispoli con Sharon: i look, la location, e gli invitati al matrimonio

Ashley Cole ha sposato la sua compagna Sharon Canu. E il matrimonio è stato celebrato in Italia, a Ladispoli. I due si sono incontrati per la prima volta nel 2014. Ora hanno due figli Jaxon, sei anni, Grace, di quattro. La coppia ha confermato il loro fidanzamento l'anno scorso dopo essersi incontrati per la prima volta nel 2014, proprio a Roma, quando lui giocava per la squadra della capitale.

