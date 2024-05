Armi Nato all'Ucraina per attaccare la Russia, cosa potrebbe succedere? Dalla svolta per Kiev all'escalation mondiale: gli scenari

Il segretario generale della Nato non usa giri di parole. In un’intervista, Jans Stoltenberg invita apertamente i membri dell’Alleanza atlantica a far cadere il divieto di usare le armi fornite all’Ucraina per colpire obiettivi militari in Russia. Un messaggio rivolto a tutti i Paesi coinvolti nell’invio di armamenti, ma che risuona soprattutto tra le fila dell’amministrazione di Joe Biden. Che qualche settimana fa, con il segretario di Stato Antony Blinken, aveva già avanzato la possibilità di estendere il raggio di azione delle armi fornite a Kiev.

