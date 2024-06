Aras Senol, chi è il finalista a L'Isola dei Famosi 2024: età, carriera, vita privata

Ci siamo, stasera in tv, mercoledì 5 giugno arriva la finale de L'Isola dei famosi 2024. Il reality condotto da Vladimir Luxuria è arrivato alla sua ultima puntata. Sono 6 i finalisti e tra loro c'è Aras Senol, protagonista della celebre soap turca “Terra Amara”. Secondo gli ultimi sondaggi non è dato come favorito per la vittoria, ma con il televoto tutto può cambiare. Vediamo insieme chi è.