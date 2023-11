Antonio Martone, bruciò vivo il fratello per i soldi dell'assicurazione: lo chef napoletano condannato all'ergastolo

Aveva ucciso il fratello bruciandolo vivo al solo scopo di incassare i soldi della polizza vita. Con questa accusa Antonio Martone è stato condannato all'ergastolo. Lo chef di bordo portò in un casolare di campagna a Lettere, in provincia di Napoli, il fratello Mimmo per bruciarlo vivo e lasciarlo lì mentre agonizzava. Le indagini hanno fatto emergere anche la premeditazione dell’omicidio, dal momento che Martone aveva cercato su Google come uccidere un uomo e come intascare i soldi dell'assicurazione.

Le indagini hanno fatto emergere anche la premeditazione dell’omicidio, dal momento che Martone aveva cercato su Google come uccidere un uomo e come intascare i soldi dell'assicurazione.