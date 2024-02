Antonella Di Massa, dieci giorni di mistero a Ischia: dove era nascosta la donna prima della morte? L'ipotesi del suicidio non basta a chiarire i dubbi

Antonella Di Massa scomparsa e morta a Ischia: di certezze, in attesa degli esito dell'autopsia che sarà eseguita a Napoli, ce ne sono ben poche. Fra queste il fatto che il cadavere nei giorni scorsi, ovvero durante le vaste ricerche iniziate il 17 febbraio, il giorno della scomparsa, non era nel luogo dove è stato trovato dagli inviati della trasmissione Chi L'ha visto?.

Inizialmente risultava molto singolare che la salma della donna. 51 anni, sposata, due figlie, fosse stata individuata dai giornalisti dopo essere sfuggita per dieci giorni a decine di rappresentanti delle forze dell'ordine e di volontari che pure si erano avvalsi dell'impiego di cani e di droni che avevano perlustrato tutta l'isola, anche le zone interne meno frequentate. E' vero che la zona a sud dell'isola, tra Serrara Fontana e Sant'Angelo, è ricca di anfratti, grotte scavate nel tufo, vecchi ricoveri abbonandanti dai pastori e da una folta vegetazione, ma il cadavere, alle fine, era in pratica sul ciglio di una strada, via Succhivo, a 30o metri dalla Panda chiara che Antonella Di Massa aveva parcheggiato il 17 febbraio per poi passare, a piedi, cappuccio della giacca a vento rialzato, busta di plastica nella mano destra, davanti a telecamera di sorveglianza.

E anche i proprietari del terreno hanno ribadito che nei giorni scorsi lì non c'ra proprio niente. Ma dove ha trascorso 10 giorni Antonella Di Massa visto che la morte non sembra risalire a più di 24 ore prima del ritrovamento? Si è nascosta da sola oppure è stata ospitata? Di certo non ha lasciato l'isola. E le tracce di un eventuale periodo così lungo trascorso alla macchia sarebbero assai evidenti.

Antonella Di Massa, chi era la donna ritrovata morta a Ischia: dalla frana a Casamicciola alla scomparsa piena di misteri

Antonella Di Massa, l'inviato di "Chi l'ha Visto?": «Scioccati, non pensavamo fosse lei»