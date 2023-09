Anna Pettinelli a La Vita in Diretta: il ritorno ad Amici, la rottura con Stefano Macchi e la nuova fiamma

Anna Pettinelli sarò ospite oggi a La Vita in Diretta, in onda su Rai 1 alle 17.05 con la conduzione, anche quest'anno, di Alberto Matano. Dopo un anno difficile, la Pettinelli, professoressa di canto di Amici, ha ritrovato la felicità e, a quanto si sa, non solamente su piano professionale.

Ecco tutto quello che c'è da sapere su Anna Pettinelli ,volto radiofonico e televisivo famoso in tutta Italia.