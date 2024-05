Angelo Onorato, chi era il marito di Francesca Donato morto a Palermo: architetto, due figli, la passione per la musica

Angelo Onorato, marito dell'eurodeputata Francesca Donato, nato a Palermo nel 1969, era un architetto e imprenditore conosciuto soprattutto per la sua attività commerciale e musicale. Si è laureato in architettura e ha lavorato nel settore della vendita al dettaglio di prodotti per la ristrutturazione edilizia e arredamento. Inoltre, gestiva l'impresa edile di famiglia, occupandosi di edilizia privata e ristrutturazioni​​.

Francesco Donato, il marito Angelo Onorato ucciso a Palermo a colpi di pistola: trovato in auto con una fascetta al collo