L'effetto revival è immediato. "Angelino Alfano è tornato" titolano i giornali web e chi non ha memoria cortissima potrà perfino immaginarsi, con un guizzo nostalgico, l'ex vicepremier e prima fila di Forza Italia, "delfino" per eccellenza di Silvio Berlusconi poi immersosi in altre acque, tornare in campo a cavalcare le praterie centriste, magari proponendosi lui di ricomporre i cocci del fu Terzo polo imploso insieme agli ex leader ora arci-rivali Matteo Renzi e Carlo Calenda. O ancora di riavvicinarsi a quella Forza Italia di cui è stato frontman, oggi in acque burrascose anche per il ricovero del suo leader e patron Silvio Berlusconi con cui Alfano ha mantenuto rapporti di reciproco affetto, nonostante tutto.

