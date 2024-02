Angelina Mango, i segreti dei look di Sanremo 2024: lo stylist (stesso dei Maneskin), le scelte fuori dal coro e la formula (vincente) di essere se stessa

Look insoliti, che spiccano in quel tripudio di nero (e qualche volta bianco) che è stato Sanremo 2024. Gli outfit scelti da Angelina Mango per il Festival (tutti firmati Etro), hanno fatto alzare più di qualche sopracciglio. Ma anche loro hanno avuto la loro parte nel successo della 22enne, che sul palco ha portato se stessa - ci piaccia o no - e alla fine è piaciuta.