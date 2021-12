Angela Merkel: Krisenkanzlerin, il soprannome di cancelliera delle crisi non è casuale. Nei 16 anni alla guida della Germania ha dovuto affrontare, e in gran parte gestire anche per l’Europa, numerose crisi: la crisi finanziaria del 2008, del debito sovrano e dell'euro nel 2010. La crisi migratoria nel 2015 e infine la pandemia con tutte le sue conseguenze. (Flaminia Bussotti)