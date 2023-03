Dalla prima Giunta Rutelli, con l’allora assessore ai Trasporti, Walter Tocci, che parlava della chiusura dell’anello ferroviario nel 1993, al 2023: trent’anni e, forse, questa volta ci siamo. Parte ora l’iter del dibattito pubblico che porterà all’apertura dei primi cantieri per raddoppiare i binari da Valle Aurelia a Vigna Clara per poi, come ultimo step, attivare il bivio fra Aurelia e Pineto e l’altro fra Tor di Quinto e Salaria Smistamento.

Al via il dibattito pubblico su Chiusura anello ferroviario Roma