Andrea Carnevale: «Mio padre uccise mia madre quando avevo 13 anni. Paola Perego? Sono stato lasciato e anche tradito»

Andrea Carnevale compie 63 anni. Dalla vita privata al matrimonio finito con la sua ex moglie, Paola Perego, fino al processo per doping e spaccio di cocaina – dal quale è stato assolto – oggi è capo scouting dell'Udinese. L'ex calciatore capace di trionfare con lo Scudetto vinto in quel meraviglioso Napoli di Diego Armando Maradona, da oltre 10 anni è a capo degli osservatori del club friulano e si racconta al quotidiano La Repubblica.