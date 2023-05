Amici 22, pagelle finale: stasera la sfida decisiva. Tra i favoriti Angelina Mango, a decidere il televoto

Amici 22, pagelle. Angelina Mango, Wax, Mattia Zenzola e Isobel Kinnear: tra loro si nasconde il vincitore della ventiduesima edizione di Amici. In palio c’è un premio del valore di 150 mila euro in gettoni d’oro (a consegnare il trofeo, al termine della lunga maratona, sarà il vincitore dello scorso anno Luigi Strangis), oltre all’iscrizione dell’albo d’oro del talent più longevo della tv italiana, di cui fanno parte i nomi di - tra gli altri Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Giuseppe Giofrè, The Kolors, Andreas Müller, Irama, Gaia e Giulia Stabile, passati per la scuola di via Tiburtina prima di diventare protagonisti della musica e dello spettacolo italiano e no.