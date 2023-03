Ambra Angiolini, età, malattia, fidanzato, vita privata, figli, la terapia e Instagram: chi è l'ex di Non è la Rai ospite da Loretta Goggi

Ambra Angiolini ospite di Loretta Goggi a Benedetta Primavera. Il varietà di Rai1, al suo secondo appuntamento, anche stasera in tv offrirà un vero e proprio viaggio all'interno del mondo dello spettacolo per fare un parallelo tra il passato e il presente con i tanti ospiti che si alterneranno al fianco della regina del piccolo schermo. Tra i vip dello show stasera anche l'ex di Non è La Rai. Ma chi è Ambra Angiolini?