Ambani, continuano i festeggiamenti pre-matrimonio: dagli invitati vip alle polemiche, passando per outfit e feste a tema. Cosa sappiamo

Prima Rihanna, poi Andrea Bocelli, Katy Perry, Shakira e i Backstreet Boys. Quella che sembrerebbe la scaletta di un super concerto non è altro in realtà che la lista dei super ospiti dei festeggiamenti di Anant Ambani e Radhika Merchant, coppia di miliardari indiani che in occasione delle nozze hanno deciso di girare l'Europa aspettando il grande giorno. Da Palermo a Cannes, passando per Portofino e Roma, i due futuri sposi hanno intrattenuto centinaia e centinaia di ospiti tra crociere, cene stellane e maxi party. Il tutto, non badando ovviamente a spese.

Ambani, il matrimonio del miliardario indiano sbarca a Portofino: 800 ospiti sulla nave da crociera, spesi 139 milioni di euro