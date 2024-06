Amanda Knox e Sollecito si sono rivisti a Gubbio, Rudy Guede vive a Viterbo, Lumumba trasferito in Polonia: che fine hanno fatto i protagonisti dell'omicidio di Meredith

Sono passati 17 anni dall’omicidio di Meredith Kercher, la giovane studentessa inglese uccisa in un appartamento di via della Pergola 7 a Perugia la notte del primo novembre 2007. Guede, che scelse il rito abbreviato, fu condannato a 16 di reclusione per violenza sessuale e concorso in omicidio. Amanda Knox e Raffaele Sollecito, al tempo poco più che ventenni, furono condannati in primo grado di giudizio e poi assolti in via definitiva dalla Cassazione nel processo bis dopo aver scontato quattro anni di detenzione. Mentre Patrick Lumumba, accusato da Amanda Knox del delitto, fu arrestato e passò 14 giorni in acrcere prima di essere prosciolto. Ma che fine hanno fatto oggi?