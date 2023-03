Alice Barisciani, età, l'abbandono del padre, le malattie e la proposta di lavoro di Maria De Filippi: chi è l'ex corteggiatrice di Federico Nicotera

Alice Barisciani è la corteggiatrice di Federico Nicotera a Uomini e Donne. Oggi, giovedì 16 marzo su Canale 5 alle 14.45, verrà mandata in onda la scelta del tronista. Come tutti, ormai sanno, l'ingegnere romano ha scelto di uscire dallo studio del daiting show di Maria De Filippi con Carola Viola Carpanelli. E tutti se lo aspettavano, anche Alice. Sin dal primo giorno che lo ha visto ne è rimasta folgorata ed è per questo che lo ha corteggiato fino alla fine. Arrivati a poco più di metà percorso, Alice ha compreso che probabilmente non sarebbe stata la scelta, ma non ha rinunciato di provarci fino alla fine. Ma chi è Alice Barisciani?