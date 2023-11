Alfonso Signorini: «Amavo le donne, ma sono stato tradito. Il primo uomo? A Cuba, poi ho conosciuto Paolo su una chat»

Al Corriere della Sera Alfonso Signorini racconta di aver dato il suo primo bacio vero a 23 anni. Ma mai nessun cotta tra i banchi di scuola. «Ero un bambino vecchio, i maschi mi prendevano in giro perché non mi piacevano il pallone e le biglie, preferivo giocare a campana». Ma quel bacio dato a quella ragazza più grande di lui lo segnò. «Presi una scuffia per la zia di un allievo, più grande di me, aveva 31 anni. Eravamo terrorizzati che scoprissero la tresca. Dovevamo sposarci a Sant’Ambrogio. Un giorno, davanti a un passaggio a livello, l’ho baciata. E ho scoperto l’attrazione fisica, quella vera». Ma le nozze alla fine saltarono: «Vendeva condizionatori, mi tradì con un rappresentante egiziano. Mandammo indietro i regali, tra cui un corredo della Rinascente».