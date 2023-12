Ha collezionato così tante porte in faccia che ad un certo punto Alfa ha smesso di contarle. La prima, la più dolorosa, nel 2017, quando Andrea De Filippi, questo il vero nome del 23enne cantautore genovese in gara al Festival di Sanremo 2024 («Ma nessuna parentela con Maria», ha chiarito più volte lui), si presentò ai provini di X Factor. Non era ancora maggiorenne. Fu scartato: «Mi dissero che non valevo. Fu una batosta: pensai di mollare».