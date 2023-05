Alessandra Celentano: chi è, età, carriera, marito, figli, malattia. L'insegnante di danza di Amici ospite oggi a Verissimo

In onda oggi su Canale 5 una nuova puntata di Verissimo. Per l’occasione, la conduttrice Silvia Toffanin accoglierà nel suo salotto degli ospiti davvero speciali, si tratta del cast di Amici 22. Infatti, l’appuntamento con Verissimo fissato per questo sabato, 20 maggio, a partire dalle 16:30, sarà uno speciale dedicato alla ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi, conclusa domenica 14 maggio con la vittoria di Mattia Zenzola.